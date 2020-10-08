Азербайджанская армия нанесла удар по врагу в ночных боях

Минобороны Азербайджана распространило видеозапись артиллерийских ударов, нанесенных в ходе ночных боев по штабу, инфраструктуре, складам оружия и боеприпасов воинской части вооруженных сил Армении.

Day.Az представляет это видео.