https://news.day.az/politics/1277745.html Азербайджанская армия нанесла удар по врагу в ночных боях - ВИДЕО
Азербайджанская армия нанесла удар по врагу в ночных боях - ВИДЕО
Минобороны Азербайджана распространило видеозапись артиллерийских ударов, нанесенных в ходе ночных боев по штабу, инфраструктуре, складам оружия и боеприпасов воинской части вооруженных сил Армении.
Day.Az представляет это видео.
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