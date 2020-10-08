https://news.day.az/politics/1277752.html Главред АМИ Trend рассказал в эфире CNN Türk о последних событиях в Нагорном Карабахе - ФОТО - ВИДЕО
Главред АМИ Trend рассказал в эфире CNN Türk о последних событиях в Нагорном Карабахе - ФОТО - ВИДЕО
Главред АМИ Trend рассказал в эфире CNN Türk о сохраняющейся напряженности в Нагорном Карабахе.
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