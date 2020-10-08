Пашинян объявил бегущих с фронта армян предателями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова руководит стремительно проигрывающей войну страной через Facebook. На этот раз Пашинян наконец придумал оправдание массовому бегству армян с позиций на фронте.

Вчера он называл это мобильностью, а сегодня уже объявил бегунов предателями.

Больше того, в своем Facebook Пашинян даже нашел стрелочника - некоего жителя Ханкенди, который якобы ходил по фронту и убеждал солдат бежать, потому что все проиграно. По словам Пашиняна, этот человек уже задержан и идет следствие.

Показательно кстати, что через пару минут после этого своего заявления Пашинян уволил главного "чекиста" страны - главу Службы Нацбезопасности страны. Таким образом Воваевич нашел сразу двух козлов отпущения, которые понесут ответственность за разгром армянской армии на фронте.



Пашинян как может оттягивает свой бесславный конец - рано или поздно оправдания и стрелочники закончатся, и отвечать придется уже самому Пашиняну.