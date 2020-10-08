Хулуси Акар: Безучастные к оккупации Арменией Карабаха демонстрируют двуличие

"У нас нет терпения ждать еще 30 лет".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что те, кто закрывает глаза на оккупацию азербайджанских земель, должны заставить Армению покинуть Нагорный Карабах, а не призывать прекратить огонь.

"Те, кто безучастен к оккупации Карабаха Арменией и зверств, совершаемых ею в отношении мирного населения, демонстрируют двуличие", - отметил министр.