Ливанский боевик отправился в Карабах, прикинувшись оперным певцом - и был уничтожен ВС Азербайджана
Террористы со всех концов земли продолжают прибывать в Армению со всех концов земли и отправляются на оккупированные территории Азербайджана воевать против нашей страны.
Как передает Day.Az, многие из них маскируются, скрывая свои имена, другие притворяются "знаменитостями", чтобы вводить людей в заблуждение и вызывать у них чувства сострадания.
Так например, некий ливанский оперный певец армянского происхождения Геворг Хаджян, о котором, кстати, нет ни единой достоверной информации, подтверждающей то, что он действительно оперный певец, прибыл воевать на оккупированых территориях Азербайджана и был уничтожен 6 октября.
Такая участь ждет любого террориста, который собирается воевать за оккупационный режим Армении.
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