Террористы со всех концов земли продолжают прибывать в Армению со всех концов земли и отправляются на оккупированные территории Азербайджана воевать против нашей страны.

Как передает Day.Az, многие из них маскируются, скрывая свои имена, другие притворяются "знаменитостями", чтобы вводить людей в заблуждение и вызывать у них чувства сострадания.

Так например, некий ливанский оперный певец армянского происхождения Геворг Хаджян, о котором, кстати, нет ни единой достоверной информации, подтверждающей то, что он действительно оперный певец, прибыл воевать на оккупированых территориях Азербайджана и был уничтожен 6 октября.

Такая участь ждет любого террориста, который собирается воевать за оккупационный режим Армении.