Воодушевленная безразличием международного сообщества, Армения продолжает агрессию против Азербайджана

Воодушевленная безразличием международного сообщества на протяжении многих лет, Армения продолжает агрессию против Азербайджана, совершая нападения на мирных жителей.

Об этом, как передает Trend, говорится в материале главного редактора катарской газеты The Peninsula Халида аш-Шафи, передает Day.Az.

"Оккупация части территории Азербайджана, в частности Карабаха, продолжается уже почти 30 лет. Ободренная безразличием международного сообщества в течение многих лет, Армения продолжает свою агрессивную деятельность против мирных жителей. Азербайджан предпринял шаги по возвращению своих оккупированных территорий", - сказал Аль-Шафи.

"Государства и международные структуры, заявляющие, что они взяли на себя так называемую инициативу по решению этой региональной проблемы, к сожалению, зашли в тупик. Позиция этих государств и институтов привела к тому, что Армения обнаглела и осуществляет новую оккупационную деятельность. Карабахский конфликт - самый важный вопрос на Кавказе за последние 30 лет. Решение Азербайджана положить конфликту конец является необходимостью. Для окончательного решения этого конфликта необходимо выполнение резолюций ООН и требований международного права", - сказал Аль-Шафи.

Аль-Шафи отметил, что Армения, которая при любой возможности без колебаний проявляет агрессию и враждебность по отношению к тюркскому народу, является самым большим препятствием на пути к миру, стабильности и спокойствию в регионе.

"Такое отношение Армении является признаком того, что она хочет создать в регионе зону масштабного конфликта. Я повторяю свой призыв к международному сообществу отказаться от двойных стандартов и предпринять шаги для прекращения оккупации территорий Азербайджана Арменией", - сказал он.