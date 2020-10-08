Чавушоглу: Статус-кво должен измениться, ситуация не может продолжаться так

"Статус-кво должен быть изменен. Турция не хочет делать это в одиночку. Ситуация не может продолжаться так. Нагорный Карабах и прилегающие к нему азербайджанские земли почти 30 лет находятся под оккупацией Армении".

Как сообщает АПА со ссылкой на CNN-Türk, об этом в своем выступлении на 15-м Братиславском форуме по безопасности (GLOSBECK 2020) в Словакии сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az.

"С 1992 года дела обстоят именно так. Удалось ли найти решение государствам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ - США, Франции и России? Нет! Поэтому Армения осмеливается нападать на азербайджанские земли. Они совершили нападение как в июле, так и в сентябре. Конечно, мы поддерживаем путь мирного регулирования. Однако каждый должен понимать положение Азербайджана в этом вопросе. Азербайджан борется за освобождение оккупированных земель и должен сделать это", - отметил глава МИД Турции.