Уничтожена система «Град», из которой обстреливались азербайджанские города Барда и Тертер

"Ракетой высокой точности уничтожена реактивная система залпового огня "Град", из которой обстреливались азербайджанские города Барда и Тертер".

Об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Спасены жизни многих невинных гражданских лиц и предотвращен потенциальный ущерб гражданской инфраструктуре", - отметил помощник Президента.