https://news.day.az/politics/1277805.html Уничтожена система «Град», из которой обстреливались азербайджанские города Барда и Тертер - ВИДЕО
Уничтожена система «Град», из которой обстреливались азербайджанские города Барда и Тертер - ВИДЕО
"Ракетой высокой точности уничтожена реактивная система залпового огня "Град", из которой обстреливались азербайджанские города Барда и Тертер".
Об этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Спасены жизни многих невинных гражданских лиц и предотвращен потенциальный ущерб гражданской инфраструктуре", - отметил помощник Президента.
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