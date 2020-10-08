Главы МИД Турции и Германии обсудили нагорно-карабахский конфликт

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его немецкий коллега Хайко Маас встретились в Братиславе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил в "Twitter" глава МИД Турции.

"Мы обсудили с министром иностранным дел Германии Хайко Маасом турецко-германские отношения, Восточное Средиземноморье, Ливию и агрессию Армении. Мы не позволим нанести ущерб нашим отношениям с Евросоюзом из-за максималистского подхода Греции и Кипра", - отметил М.Чавушоглу.