https://news.day.az/politics/1277819.html Главы МИД Турции и Германии обсудили нагорно-карабахский конфликт
Главы МИД Турции и Германии обсудили нагорно-карабахский конфликт
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его немецкий коллега Хайко Маас встретились в Братиславе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил в "Twitter" глава МИД Турции.
"Мы обсудили с министром иностранным дел Германии Хайко Маасом турецко-германские отношения, Восточное Средиземноморье, Ливию и агрессию Армении. Мы не позволим нанести ущерб нашим отношениям с Евросоюзом из-за максималистского подхода Греции и Кипра", - отметил М.Чавушоглу.
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