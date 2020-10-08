Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Эмиру Государства Кувейт Шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю вступления на престол в качестве Эмира Государства Кувейт.
Верю, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и расширения отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кувейтом в интересах наших народов.
Еще раз передаю Вам поздравления, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Кувейта", - говорится в поздравительном письме.
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