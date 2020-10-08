Греция перебрасывает в Армению боевиков РПК из Ирака

Греческие чартерные авиалинии (Olympus Airways 757-223 SX-AMJ) вылетели сегодня из Иракского города Сулеймания в Ереван.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеграм-канал Azerbaijani Diapora.

Отмечается, что самолет перевозит боевиков РПК из Ирака.