https://news.day.az/politics/1277826.html Греция перебрасывает в Армению боевиков РПК из Ирака - ФОТОФАКТ
Греция перебрасывает в Армению боевиков РПК из Ирака - ФОТОФАКТ
Греческие чартерные авиалинии (Olympus Airways 757-223 SX-AMJ) вылетели сегодня из Иракского города Сулеймания в Ереван.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеграм-канал Azerbaijani Diapora.
Отмечается, что самолет перевозит боевиков РПК из Ирака.
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