В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч"

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) обнаружило в Геранбое фрагменты выпущенного из РСЗО "Смерч" реактивного снаряда с кассетной головной частью.

Как передает Day.Az, фрагменты обнаружены в селе Гызылхаджылы Геранбойского района.