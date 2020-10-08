https://news.day.az/politics/1277827.html В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" - ФОТО
В Геранбое обнаружены фрагменты кассетного реактивного снаряда, выпущенного РСЗО "Смерч" - ФОТО
Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) обнаружило в Геранбое фрагменты выпущенного из РСЗО "Смерч" реактивного снаряда с кассетной головной частью.
Как передает Day.Az, фрагменты обнаружены в селе Гызылхаджылы Геранбойского района.
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