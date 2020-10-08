Армения использует гражданские борты для перевозки оружия под видом гуманитарной помощи.

С 3 по 6 октября официальный борт пр-ва Армении Airbus 319 с бортовым номером 701 маршрутом Москва - Ереван была доставлена первая часть закупленной и уже подготовленной к экспорту военной продукции.

Как передает Day.Az, в целях осуществления поставки вице-премьер Армении Мгер Григорян совершил 3 октября однодневный визит в Москву. На следущий день, 4-го числа, рейс совершил замглавы МИД Шаварш Кочарян. В обоих случаях рейсы совершались с нарушением норм ИКАО и запрета Грузии на пролёт военных грузов.

Армения собирается совершить доставку оставшегося вооружения, складированного близ городов Минводы и Москва. Среди них имеются также тяжелые огнеметные системы ТОС 1А ("Солнцепёк"), противотанковые управляемые ракетные комплексы Корнет, ракеты к данному комплексу, а также другие образцы.

В условиях закрытого воздушного пространства Грузии и Ирана военно-политическое руководство Армении приняло решение использовать в данных целях гражданские воздушные суда, в том числе под предлогом осуществления гуманитарной помощи.

В качестве возможных перевозчиков грума рассматриваются коммерческие компании Армения Авиа, и Nord Star по маршруту Москва Ереван. Армения Авиа уже объявила о планах бесплатной доставки гуманитарного груза в зону нагорно-карабахского конфликта.

Кроме того, возобновлена лицензия Atlantis Armenia Airlines, которая также планировала осуществить полеты с 7 по 9 октября, по два рейса в день.