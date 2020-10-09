Симпатии наших граждан - на стороне Азербайджана и его праведной борьбы

Симпатии грузинского народа и общественности касательно нагорно-карабахского конфликта на стороне Азербайджана и его праведной борьбы.

Об этом в интервью Day.Az сказал депутат парламента Грузии Махир Дарзиев.

"Боль и проблемы Азербайджана в связи с оккупацией близки грузинскому народу. Ведущие телеканалы Грузии вещают из зоны конфликта и показывают грузинскому населению репортажи из городов Азербайджана, которые подвергаются бомбардировкам со стороны Армении. Население Грузии осуждает жертвы среди гражданского населения", - отметил наш собеседник.

Как напомнил депутат, президент Грузии Саломе Зурабишвили, правительство Грузии, а также лидеры ряда политических партий заявили о нейтральной позиции Грузии. Помимо этого, продолжил он, премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил сторонам карабахского конфликта встретиться в Тбилиси для диалога.

"Грузия на высшем уровне обратилась к обеим сторонам с призывом приостановить военные действия и продолжить переговоры. Согласно доктрине безопасности Грузии, Азербайджан является дружественной страной и стратегическим партнером Грузии, а Армения - соседом и другом. Это означает, что грузино-азербайджанские отношения имеют более глубокий, содержательный характер, чем грузино-армянские отношения", - заметил он.

Депутат грузинского парламента также поблагодарил Азербайджан за то, что Баку отнесся с пониманием к позиции Грузии.

"Война не сулит ничего хорошего для Грузии. Правительство Грузии неоднократно заявляло, что Южный Кавказ мог бы стать уникальным уголком мира, если все конфликты в регионе будут урегулированы. Здесь можно реализовать очень важные проекты. В будущем возможно потенциальное сотрудничество всех трех стран Южного Кавказа, что послужило бы примером для остальных регионов мира, где существуют конфликты", - отметил он.

Дарзиев сообщил, что на территории Грузии проживают крупные армянские и азербайджанские общины.

"Некоторые враги желают разжечь этнический и религиозный конфликт и столкновение между азербайджанцами и армянами - гражданами Грузии на территории страны. Поэтому Грузия запретила провозить военные грузы в Азербайджан и Армению", - пояснил депутат.

По мнению нашего собеседника, Армения несет всю ответственность за начало боевых действий в зоне конфликта.

"Июльское столкновение в направлении Товуза было провокацией Армении и указывало на ряд моментов. Руководствуясь логикой, что лучшая защита - это нападение, руководство Армении, понимая невозможность сохранения статуса-кво, решило захватить новые позиции. Отвлечение от социальных проблем, победоносная война на фоне радикализации оппозиции были частью плана правительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна избежать гнева народа", - считает он.

Депутат отметил, что все планы армян были сорваны азербайджанской армией.

"Начиная с 27 сентября Азербайджан ведет успешное контрнаступление по всей линии фронта. Азербайджанская армия обладает современным вооружением и высоким боевым духом, что играет важную роль в деоккупации территорий. И самое главное, азербайджанская армия и народ, правительство и оппозиция сплотились в один единый кулак. Сегодня Азербайджан сильнее, чем когда-либо", - подчеркнул Дарзиев.

Наш собеседник выразил сожаление о том, что переговоры о мирном урегулировании конфликта уже много лет остаются безрезультатными.

"Деятельность Минской группы ОБСЕ за почти 30 лет оказалась крайне неудовлетворительной. Мировые державы оставались равнодушными к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Четыре резолюции ООН так и остаются на бумаге. Все это только поощряло Армению продолжать свою оккупационную политику", - полагает депутат.

Далее он сказал, что неконструктивные заявления и безответственные действия Пашиняна накалили ситуацию и привели к тому, чему весь мир сегодня является свидетелем.

Депутат выразил надежду, что война в Нагорном Карабахе закончится как можно скорее.

"Мирные переговоры важны, но до этого необходимо выполнить ряд условий. Прежде всего, Армения должна вывести войска с территории Азербайджана. Беженцы должны вернуться на родные земли. В свою очередь, Азербайджан никогда не допустит этнических чисток, и армянское население Карабаха продолжит жить в своих домах.

После этого должны начаться мирные переговоры с участием международных посредников. Считаю очень важным участие Турции, великой региональной державы, без участия которой урегулирование конфликта в регионе является нереальным. Статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана может быть обсужден в ходе мирных переговоров. После того как стороны придут к соглашению можно будет говорить о восстановлении разрушенной инфраструктуры и других вопросов", - заключил Махир Дарзиев.

Абдул Керимханов