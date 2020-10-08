Паника, страх и безысходность - журналиста "Новой газеты" лишили аккредитации за правду
МИД Армении аннулировал аккредитацию российского журналиста Ильи Азара, об этом сообщил сам журналист на своей странице в Facebook.
Армяне даже быстро - не особо заморачиваясь - придумали "причину". Сепаратисты объявили, что оказывается Азар работал на оккупированной территории незаконно.
К слову, он действительно работал там незаконно - но только потому, что аккредитацию просил не у законных властей этой территории - у Азербайджана, а у карабахских сепаратистов.
«Новая газета» из оккупированного Карабаха: Тысячи трупов, пораженчество, нет автоматов, солдаты бегут
По словам самого Азара, причиной лишения его аккредитации стал его нашумевший мктериал о происходящем в оккупированном Ханкенди и Шуше. В своей статье журналист подробно описал панику, царящую в Карабахе, страх и безысходность, недовольство населения сепаратистами и Пашиняном.
Кроме того, в этой же статье "Новой газеты" приводились рассказы бежавших с фронта солдат о том, как отвратительно организовано снабжение армии, о том, как солдат бросают без еды и одежды. Азар отметил, что репортаж "задел патриотические чувства армян и понравился азербайджанцам".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре