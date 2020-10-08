Румынская печать пишет об интервью Президента Ильхама Алиева "TRT Haber"

Румынское национальное информационное агентство "AGERPRES" привлекло внимание к интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева турецкому телеканалу "TRT Haber".

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, особое внимание в сообщении уделяется высказываниям главы государства о том, что азербайджанская армия вернула некоторые земли, находившиеся под армянской оккупацией, о возможности восстановления прекращения огня в случае, если Армения предоставит международные гарантии и конкретный график вывода своих войск, привлечении Турции к переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, являющемся неотъемлемой составной частью Азербайджана, о том, что поддержка официальной Анкарой нашей страны служит "предупреждением" для других.

https://www.agerpres.ro/politica-externa/2020/10/05/nagorno-karabah-turcia-trebuie-sa-fie-implicata-in-viitorul-proces-de-pace-din-caucaz-declara-presedintele-azerbaidjanului--585570

