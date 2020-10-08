https://news.day.az/politics/1277862.html Азербайджанская армия непричастна к разрушению церкви в Шуше - заявление Минобороны
Азербайджанская армия непричастна к разрушению церкви в Шуше - заявление Минобороны
"Разрушение церкви в Шуше во время боевых действий не имеет ничего общего с деятельностью Азербайджанской Армии".
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Минобороны Азербайджана.
"Информация о повреждении церкви в Шуше не имеет ничего общего с боевыми действиями Азербайджанской Армии.
В отличие от вооруженных сил Армении, которые при обстреле Гянджи 4 октября нанесли ущерб гражданским объектам, жилым домам, а также комплексу Имамзаде, являющемуся религиозным памятником архитектуры, Азербайджанская Армия не берет на прицел исторические, культурные, в особенности религиозные сооружения и памятники".
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