https://news.day.az/politics/1277865.html Граждане Франции армянского происхождения действуют в рядах ВС Армении как наемники
Граждане Франции армянского происхождения действуют в рядах ВС Армении как наемники
Из информации, добытой журналистами, становится ясно, что граждане Франции армянского происхождения действуют в рядах ВС Армении как наемники, совершающие атаки на гражданское население и военнослужащих Азербайджана.
Как передает Day.Az, oб этом в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, комментируя репортаж, подготовленный "Новой газетой" по нагорно-карабахскому конфликту.
Гаджиев призвал страны вместо того, чтобы обвинять Азербайджан, остановить своих граждан.
С указанным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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