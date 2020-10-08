В Брюсселе спецназ применил водометы против армян, устроивших беспорядки

В Брюсселе спецназ взял штурмом и задержал сотни армян, устроивших беспорядки в городе.

Как передает Day.Az со ссылкой на бельгийские СМИ, в полиции сообщили, что армяне не подчинились требования властей освободить оживленные улицы, а также умудрились заблокировать туннель. Сотрудники правохранительных органов применили водометы, чтобы их разгонать.

"Мы потребовали протестующих освободить улицы, но они не сделали это добровольно. Поэтому нам пришлось приминить водометы", - заявил представитель полиции Брюсселя.

Комментируя данное заявление, хотим добавить, что Брюссель испытал на себе то, что Азербайджан испытывает 30 лет - мы требуем освободить наши территории. Армяне хорошо известы своей политикой игнорирования законных требований.

Кстати, отмечается, что устроившие беспорядки армяне не соблюдали правил социальной дистанции и не носили масок.