Внимание! НЕ ВЕРЬТЕ армянской дезинформации в соцсетях!

Доблестная армия Азербайджана продолжает успешные контрнаступательные операции в ответ на провокации и атаки армянской стороны, освобожден от оккупации ряд наших населенных пунктов. Армяне, понесли серьезные потери, и в панике, ввиду военных неудач, находят утешение в традиционных провокациях информационного характера.

Призываем не верить этой дезинформации, и доверять только официальной информации госструктур!

Day.Az представляет вашему вниманию несколько страниц из социальных сетей, которые управляются армянами и распространяют дезинформацию провокационного характера.