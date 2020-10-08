Азербайджанская армия разгромила армянскую военную колонну

Боевая техника противника, предпринявшего в дневное время попытку передислоцироваться, была уничтожена артиллерийским огнем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, военная колонна противника была разгромлена.