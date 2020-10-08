https://news.day.az/politics/1277876.html Азербайджанская армия разгромила армянскую военную колонну - ВИДЕО
Азербайджанская армия разгромила армянскую военную колонну - ВИДЕО
Боевая техника противника, предпринявшего в дневное время попытку передислоцироваться, была уничтожена артиллерийским огнем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, военная колонна противника была разгромлена.
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