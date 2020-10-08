Армянская ложь на российском ТВ уже вызывает раздражение. Мало кто знает об анти-российском настрое в Армении.

Об этом доктор политических наук, заместитель директора Института Шифферса Татьяна Полоскова сказала в беседе с директором Экспертного совета Baku Network, доктором философии Эльханом Алескеровым.

Она отметила, что в России самое большое количество организованных преступных группировок армян.

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