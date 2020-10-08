https://news.day.az/politics/1277880.html Армянская ложь на российском ТВ уже вызывает раздражение – Татьяна Полоскова на площадке Baku Network - ВИДЕО
Армянская ложь на российском ТВ уже вызывает раздражение – Татьяна Полоскова на площадке Baku Network - ВИДЕО
Армянская ложь на российском ТВ уже вызывает раздражение. Мало кто знает об анти-российском настрое в Армении.
Об этом доктор политических наук, заместитель директора Института Шифферса Татьяна Полоскова сказала в беседе с директором Экспертного совета Baku Network, доктором философии Эльханом Алескеровым.
Она отметила, что в России самое большое количество организованных преступных группировок армян.
Day.Az представляет вниманию читателей полный видеоматериал:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре