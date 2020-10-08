Переброска боевиков из Сирии в Армению

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фиксирует появление боевиков из Сирии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, однако пока сложно оценить масштабы этой переброски. Об этом в четверг в интервью телеканалу RT сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Мне сейчас трудно судить о масштабах и организации переброски боевиков в зону карабахского конфликта. По всей видимости, она есть, там появляются боевики, подельники. Конечно, это не идет на пользу нормализации отношений. Это представляет определенный вызов для организации", - сказал Зась, отвечая на соответствующий вопрос.

Очевидно, что говоря о переброске боевиков из Сирии, Зась имел в виду неоднократно освещавшиеся в СМИ сообщения о переброске сирийских христиан. Возникает вопрос - а что это тогда за боевики, если известно, что под сирийскими христианами имеются в виду именно живущие в этой стране армяне?

Таким образом, факт переброски Арменией в оккупированный Карабах боевиков с Ближнего Востока нашел свое подтверждение уже и в ОДКБ.