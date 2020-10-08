Состоялась видеоконференция между правящими партиями Азербайджана и Турции

Сегодня состоялась видеоконференция с участием правящей партии Азербайджана "Ени Азербайджан" (ПЕА) и правящей партии Турции "Партия справедливости и развития".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на видеоконференции вице-премьер, зампред-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов рассказал об азербайджано-турецких дружеских и братских отношениях. Было отмечено, что после восстановления независимости Азербайджана отношения между двумя странами развивались на самом высоком уровне. Слова великого лидера Гейдара Алиева "одна нация, два государства" стали "крылатыми" в обеих странах.

Али Ахмедов отметил, что с начала борьбы Азербайджана за освобождение своих территорий от армянской оккупации уже весь мир говорит о непоколебимом братстве Азербайджана и Турции. По его словам, эти отношения являются большой моральной поддержкой в борьбе Азербайджана за справедливость.

Зампред ПЕА вновь довел до сведения противной стороны принципиальную позицию Президента Азербайджана Ильхама Алиева по урегулированию конфликта, и выразил благодарность государству и народу Турции за однозначную поддержку в этом вопросе.

Зампред правящей партии Турции, депутат Великого национального собрания Нуман Куртулуш сообщил, что Турция всегда будем рядом с Азербайджаном в его борьбе за справедливость. Во главе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, государство и народ Турции однозначно поддерживают Азербайджан. Вопреки усилиям неких сил в мире чинить препятствия, нет сомнений в том, что борьба Азербайджана за справедливость завершится победой. Для достижения мира и стабильности в регионе Армения должна уйти с оккупированных территорий Азербайджана.

В ходе выступлений была затронута значимость дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, а также высоко оценена поддержка со стороны братской Турции борьбе Азербайджана за справедливость. Также состоялся обмен мнениями по поводу перспектив развития связей между правящими партиями Азербайджана и Турции.