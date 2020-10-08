https://news.day.az/politics/1277899.html ВС Армении обстреливают населенные пункты Азербайджана
ВС Армении обстреливают населенные пункты Азербайджана
Армянские вооруженные силы обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Подразделения Азербайджанской Армии принимают адекватные меры против врага.
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