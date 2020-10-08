ВС Армении обстреливают населенные пункты Азербайджана

Армянские вооруженные силы обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Подразделения Азербайджанской Армии принимают адекватные меры против врага.