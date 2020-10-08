ВС Армении проявляют зверство в отношении народа Азербайджана

Обстрелы жилых кварталов в Азербайджане со стороны Армении - зверство по отношению к народу.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава отделения "АзИз" города Кирьят Бялик Севин Ханукаев, комментируя обстрелы населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении.

Армянская армия начала обстрел азербайджанских городов, находящихся за пределами зоны конфликта, баллистическими ракетами. В частности, подвергла ракетным обстрелам населенные пункты во втором по величине городе Азербайджана - Гяндже, электростанцию в Мингячевире.

"Это просто нечеловеческое отношение к народу, и отнюдь не только по отношению к Азербайджану. Тревожиться должно все мировое сообщество. Армения поступает совершенно возмутительно", - сказал он.

Также Ханукаев отметил что, сегодня военные действия происходят на территории Азербайджана, и никакое государство не имеет права в это вмешиваться.

"Если Азербайджан начнет атаковать территорию Армении, тогда вмешается Россия, а возможно и Иран. Но Азербайджан ведет военные действия исключительно на своей территории, освобождая оккупированные армянами земли", - добавил глава отделения "АзИз".

"Мы полностью поддерживаем действия Азербайджанского правительства. Территория Нагорного Карабаха всегда принадлежала Азербайджану", - сказал собеседник.

Комментируя признание об участии армян со всего мира в боях в зоне конфликта, сделанное Президентом Армении Арменом Саркисяном, Ханукаев сказал, что Армения всяческт прилагает усилия, чтобы в конфликт вмешались третьи страны.

"Ведь это их основанная цель - добиться постоянной нестабильности на Кавказе, и, возможно, даже захватить другие регионы. Об этом свидетельствует публикация представителя одного из регионов Франции, где на карте "Армении", Азербайджан и некоторые регионы Грузии изображены в составе Армении. Это достаточно красноречивый факт", - подчеркнул Ханукаев.