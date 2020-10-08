https://news.day.az/politics/1277905.html Армяне обстреливают ряд населенных пунктов Азербайджана
Армяне обстреливают ряд населенных пунктов Азербайджана
Армянские вооруженные силы обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.
Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны, подразделения азербайджанской армии принимают в ответ адекватные меры против ВС Армении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре