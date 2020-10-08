Армяне обстреливают ряд населенных пунктов Азербайджана

Армянские вооруженные силы обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны, подразделения азербайджанской армии принимают в ответ адекватные меры против ВС Армении.