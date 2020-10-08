Сотрудники Бакинского Конгресс Центра перечислили свою заработную плату в Фонд помощи ВС Азербайджана

Сотрудники Бакинского Конгресс Центра перечислили свою заработную плату в Фонд помощи ВС Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Центре, сотрудники Бакинского Конгресс Центра перечислили свою заработную плату в Фонд помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики в поддержку Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, которые в настоящее время проводят контр наступательные операции по восстановлению территориальной целостности Азербайджанской Республики.