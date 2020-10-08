https://news.day.az/politics/1277909.html Военнослужащие ВС Армении обратились в бегство, покинув боевые посты - минобороны
Военнослужащие ВС Армении обратились в бегство, покинув боевые посты - минобороны
В настоящее время армии Азербайджана успешно продолжает контрнаступательные операции.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
По его словам, за минувшие сутки уничтожено до 10 танков, порядка 30 единиц автомобильной техники и большое количество живой силы ВС Армении.
"Военнослужащие ВС Армении, самовольно покинув боевые посты, обратились в бегство", - добавил Анар Эйвазов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре