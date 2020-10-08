https://news.day.az/politics/1277913.html Ответственность за напряженность несет руководство Армении - Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу Anews - ВИДЕО
Ответственность за напряженность несет руководство Армении - Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу Anews - ВИДЕО
Депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова в четверг дала интервью турецкому телеканалу Anews.
Day.Az представляет вашему вниманию видеозапись этого интервью:
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