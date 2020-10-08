https://news.day.az/politics/1277916.html Супруга бывшего генерального секретаря ООН направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Супруга бывшего генерального секретаря ООН направила письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Супруга бывшего генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса-Гали - Лея Мария Бутрос-Гали в четверг направила письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство господин Президент.
Выражаю свою солидарность с азербайджанским народом, вспоминаю визит в Азербайджан покойного Бутроса Бутроса-Гали, его встречи с Президентом Гейдаром Алиевым и усилия, направленные на поощрение мира.
Он очень любил Азербайджан и Президента Гейдара Алиева", - говорится в письме.
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