Освобождение села Суговушан

Благодаря освобождению от оккупации села Суговушан новая жизнь пришла на обезвоженные земли в Тертерском, Геранбойском и Евлахском районах, на которые 30 лет не подавалась вода из-за экологического террора армян. Из водохранилища в селе Суговушан, освобожденном азербайджанскими бойцами 3 октября, подается вода в реку Тертерчай. Тертерчай теперь стал полноводным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, из-за того, что Суговушанское водохранилище общей вместимостью 5,86 миллиона кубометров, расположенное на реке Тертерчай на территории села Суговушан Тертерского района, 28 лет находилось под оккупацией, возникли серьезные трудности в обеспечении водой земельных участков общей площадью 96217 гектаров, в том числе 24481 гектар в Тертерском районе, 14380 гектаров в Агдере, 6938 гектаров в Геранбойском районе, 5912 гектаров в Евлахском районе, 12620 гектаров в Бардинском районе, 29886 гектаров в Агдамском районе и 2000 гектаров в Агджабединском районе. Наряду с этим, прекращение подачи воды армянами создало серьезные экологические проблемы.

Вода, поступающая из рек Тертерчай и Турагайчай, очищаясь в водохранилище, подавалась в основной магистральный канал общей водопропускной способностью 70 кубометров в секунду, а через 5,2 километра поступала в Правобережный и Левобережный магистральные каналы, водопропускной способностью соответственно 50 и 20 кубометров в секунду.

После освобождения села Суговушан доблестной Азербайджанской армией в результате контрнаступления, начавшегося 27 сентября, была обеспечена подача воды из Суговушанского водохранилища. В настоящее время в результате регулирования воды, подаваемой из водохранилища, обеспечена подача воды в Тертерский, Геранбойский и Евлахский районы, а также восстановлен экологический баланс.

Подача воды на эти территории, в водоснабжении которых на протяжении долгих лет были проблемы, создает условия для обеспечения устойчивости посевов в будущем, устранения дефицита воды, обеспечения высокой урожайности в сельском хозяйстве, восстановления экологического баланса. Подача воды на эти территории самотеком также приведет к снижению потребности в субартезианских скважинах, экономии расхода электроэнергии.

Уверены, что благодаря контрнаступательной операции Азербайджанской армии от оккупации будут освобождены все объекты, входящие в систему Суговушанского водохранилища.