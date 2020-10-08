Руководители групп политических партий в Муниципальном собрании Эдирне направили письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Руководители групп политических партий в Муниципальном собрании Эдирне в четверг направили письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Господин Верховный главнокомандующий.

Мы, руководители групп политических партий в Муниципальном собрании Эдирне, осуждаем атаки вооруженных сил Армении, которые 27 сентября, грубо нарушив режим прекращения огня и международное право, подвергли обстрелам из тяжелого оружия населенные пункты и солдат Азербайджана. Это нападение и события в Товузе еще раз показали, что Армения является самым большим препятствием для установления устойчивого мира и стабильности в регионе. Мы поддерживаем усилия Азербайджана по защите своего народа и восстановлению территориальной целостности в рамках его права на самооборону в соответствии с международным правом.

Уже тридцать лет Карабах находится под армянской оккупацией. Мы выступаем за мирное прекращение этой несправедливой оккупации в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и ОБСЕ. Однако, по всей видимости, мирная политика Азербайджана - односторонняя.

Мы призываем международную общественность быть рядом с Азербайджаном, который на протяжении долгих лет страдает от оккупации и атак Армении. В этой связи политические партии в нашем муниципальном собрании молятся за упокоение душ наших азербайджанских братьев. Мы желаем исцеления раненым и еще раз выражаем солидарность нашего народа.

С уважением,

Реджеп Гюркан, председатель муниципалитета Эдирне,

Сельджуг Чакыр, руководитель группы СНР,

Мехмет Чапоглу, лидер группы AKP,

Неджмеддин Аттай, руководитель группы партии IYI,

Исмаил Демирхан, руководитель группы МHP

Турецкая Республика, город Эдирне