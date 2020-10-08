ВС Азербайджана разгромили командно-штабной пункт армянской армии

Азербайджанская армия нанесла удар по командно-штабному пункту вооруженных сил Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, точные удары были нанесены дронами-камикадзе.

Под удар попали высокопоставленные офицеры армянской армии. Сообщается, что командно-штабной пункт разгромлен, противник понес значительные потери.