Армения генерирует только смерти, нищету и агрессию

Day.Az представляет читателям публикацию политолога Вячеслава Смирнова, посвященную анализу Армении, и тому, что эта страна натворила в регионе за последние 30 лет.

Порой, задумываясь о той или иной стране или нации, невольно приходишь к выводу, что возможно они правы в своих самых безумных утверждениях и претензиях.

Вот, к примеру, Армения, один из ключевых союзников России, все время настаивает и гордится своим древним происхождением. Тут все: и "первая христианская страна", и "Тигран Великий" и "древний алфавит" и даже "спасение христианского мира от турков" и многое другое.

Не буду утверждать насчет всего остального, я не специалист, хотя специалисты считают, что данные утверждения, мягко говоря, преувеличены, но насчет древности, пожалуй, соглашусь.

Армения не та страна, которая способна достичь каких-то результатов в течение короткого периода времени. Армяне и за тысячи лет (о которых утверждают) ничего особого не добились, ибо мы знаем Древнюю Грецию, Египет, Вавилон, Китай, Рим, Александрию и многие другие колыбели цивилизации: везде остались следы творений, шедевры, мифы, реальный вклад в цивилизацию человечества.

Что привнесла Армения? Кто знает?

За примерами неспособности Армении достичь каких-то результатов далеко ходить не нужно. Возьмем, к примеру, последние 30 лет. И сравним с достижениями соседей: Азербайджана и Грузии.

Итак, Армения, вернее ее "достижения" за 30 лет после развала СССР:

Война, тысячи смертей своих и азербайджанских, испорченные отношения с Азербайджаном, исключение Азербайджаном из всех региональных проектов (строительство трубопроводов, железных дорог, транспортных коридоров), лишение себя хороших транзитных доходов, блокада со стороны Турции, огромный накопленный внешний долг, передача России основных активов экономики в счет уплаты долгов по кредитам, низкое ВВП, повальная эмиграция, падение численности населения, поддержка сепаратизма в других странах бывшего СССР, президенты: директор бани в Степанакерте, слесарь там же; неспособность поддерживать инфраструктуру, олигархические и клановые разборки, криминальные войны и переделы, убийство в парламенте, иностранная военная база, блокированные границы, натянутые отношения с Грузией из за подогреваемого сепаратизма в Джавахетии, отсутствие инвестиций...

За это же время Азербайджан:

Способность содержать 1 млн. беженцев из Карабаха, нефтяные контракты, трансграничные трубопроводные и транспортные коридоры, реализованные нефтегазовые проекты, Евровидение, крупные международные соревнования и конференции, 3 запущенных в космос спутника, резервы в объеме 50 млрд. долларов, современная армия, прекрасные дороги, мосты, заново отстроенный Баку, туристические кластеры в регионах, два отстроенных с нуля горнолыжных курорта, прекрасные и сбалансированные отношения со всеми странами мира, прекрасные отношения с Израилем и Турцией, поддержка израильских лоббистов в США, многомиллиардные (более 200 млрд. долларов) инвестиции, прекрасные здания, которые не стыдно иметь лучшим столицам мира, огромное количество людей получивших образованием зарубежом и вернувшихся в страну...

Ну, ладно, допустим Азербайджан воспользовался нефтью и нефтедолларами. Ну, во-первых, не всякий так грамотно может воспользоваться, а во-вторых, что вы скажете по поводу Грузии?

Итак, Грузия последние 30 лет

Избавление от коррупции, построение сильных гражданских институтов, инфраструктурные проекты, лучшие банки Закавказья (три грузинских банка торгуются на лондонской бирже), свободные экономические зоны, красавец-Батуми отстроенный за последние 12 лет, увеличение оборота портовой инфраструктуры, главный туристический центр Кавказа, вывод основных экспортных позиций на мировые рынки, мощное брендирование страны и ее достояний, международное признание реформ, прекрасные позиции в рейтингах "индекс благоприятствования для бизнеса", законность, независимость судов, свобода слова, свобода бизнеса, четкое позиционирование для привлечения международных инвестиций (в том числе из Азербайджана), строительный бум, привлекательность покупки инвестиций в Грузии, построение армии по стандартам НАТО и приближенность к членству в альянсе...

Так что да, все верно, Армения очень древняя страна. Можно сказать дремучая. И все из за того, что Армения на протяжении всей истории не проявили никакой тяги к созиданию. Ее конек: интриги, предательства, присваивание чужого культурного и исторического наследия, и вечное желание преподнести себя "великими", статус, который является недостижимой мечтой даже для гораздо более состоявшихся государств и народов.

Если бы Армения была молодой страной, то с такими темпами развития как за последние 30 лет, она наверное все еще находилась бы в Каменном Веке. А так, она уже в Средневековье, по мышлению, по идеологии, по мировосприятию.

