На сегодняшний день Грузия является одной из стран, с которыми Азербайджан связывают крепкие политические, экономические и культурные связи. А бои в Карабахе лишний раз показали, насколько крепка азербайджано-грузинская дружба. Партнерство между нашими странами с честью выдержало испытание армяно-азербайджанским конфликтом.

Грузинский народ и государство поддержали наш народ в правденой борьбе за территориальную целостность - достаточно упомянуть, что официальный Тбилиси запретил транзит военных грузов в Армению, не дал прорвать границу армянским радикалам, рвавшимся в Армению и затем - в оккупированный Карабах.

Простые грузины продемонстрировали солидарность с азербайджанским народом: чего стоит только искренний и теплый видеоролик, в котором популярная грузинская группа Bravo Metehi исполнила азербайджанскую песню Ayrılıq.

"Это друг, на которого всегда можно положиться. Это страна, которая радуется за наш успех. Это дружба, которой гордятся все грузины. Наш любимый Азербайджан! Эта величайшая песня звучит для вас, от ваших братьев и сестер - от грузин", - таким словами предваряется исполнение песни.

Судьбы азербайджанцев и грузин тесно переплетены между собой. В то время как на юго-востоке Грузии проживают этнические азербайджанцы, являющиеся неотъемлемой частью Грузии, так и на северо-западе Азербайджана живет существенное количество этнических грузин.

Когда в 2006 году ввиду определенных причин Грузия осталась без газа и электричества, именно Азербайджан протянул соседней стране руку помощи и дал тепло Грузии. Данный жест является наглядным примером нерушимости дружбы и братства двух стран.

Что касается общих интересов двух стран, то Азербайджан и Грузия делают все возможное, чтобы установить на Кавказе относительную политическую стабильность и обеспечить безопасность нефтяных и газовых магистралей. Две страны страдают от сепаратизма на своих территориях, прекрасно понимают и чувствуют боль друг друга.

Снова повторюсь: власти Грузии не разрешили транспортировку военных грузов в Армению через свою территорию. Этот шаг - шаг настоящего партнера, союзника и дружественного государства. Тем более, что если уж и говорить о партнерстве, то та же Армения, к слову, никогда не поддерживала резолюции ООН и других международных организаций, касающихся конфликтов в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии.

Пашиняновская Армения снова столкнулась с реальностью: партнеров выбирают не по словам, браваде или громким обещаниям, а по делу. И именно подлая, двуличная, агрессивная политика, которую проводили и проводят армянские власти по отношению ко всем своим соседям, и привела сегодня к абсолютной региональной изоляции Еревана. Во главе Армении может стоять кто угодно - но до тех пор, пока не поменяется суть, другого отношения к Еревану не будет ни у Азербайджана, ни у Грузии, ни у других партнеров официального Баку.

Одним словом, спасибо, Грузия! На гербе этой страны помещен девиз - "Сила в единстве". Отношения между Баку и Тбилиси как нельзя лучше подтверждают этот принцип.



Э. Алиев