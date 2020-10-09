Президенту пишут: Ваша решительная, мудрая и смелая политика ведет азербайджанский народ в успешное будущее и к блестящей победе

Наши граждане, соотечественники, живущие за рубежом, а также граждане ряда других стран с большой радостью воспринимают нанесение Азербайджанской армией сокрушительных ударов по вооруженным силам Армении на фронте, достигнутые ею победы. В письмах, адресованных Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, они выражают свои чувства радости.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет несколько из этих писем.

Из города Хьюстон США пишет Президенту Тарана Тейлор: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, от своего имени, от имени моей семьи и азербайджанцев, живущих в Хьюстоне, приветствую Вас и от души поздравляю Ваш и нашу славную армию с прекрасными победами над врагом. Желаем Вам успехов в нашем правом деле. Наблюдая за интервью, данными Вами зарубежным информационным агентствам, мы гордимся, что у нас такой мудрый, высокообразованный, гуманный руководитель, который смело говорит свое решительное слово во имя Родины. Мы поддерживаем Вас и готовы оказать всяческую поддержку. Наше дело правое, победа за нами!".

Председатель партии "Единство во имя народа" Сенегала, посол по особым поручениям, советник по особым поручениям Президента Сенегала, председатель и главный директор пропагандистской группы Аль-Мадина шейх Мухаммед Аль-Мансур Аньяс пишет: "Ваше превосходительство, господин Ильхам Алиев, приветствую Вас, да благословит Вас Аллах. С большим сожалением и болью в сердце мы наблюдаем за последними событиями, сопровождающимися открытыми преступлениями, учиняемыми Арменией на азербайджанских землях. Быть рядом с Вами, нашими братьями независимо от того, где мы находимся, поддерживать Вас в правой борьбе во имя освобождения Ваших земель является нашим долгом мусульманина.

"Если Аллах вам поможет, то никто не сможет вас победить" (Коран, Ал Имран, 160). Слава Аллаху, сегодня Вы, защищая Родину, совершаете одно из двух добрых поступков: победа или шехидство. Здравомыслящие, проницательные люди видят, что Ваша позиция справедливая, они видят Ваши мудрые шаги, Ваше терпение и добрую волю. Мы заявляем из Сенегала полную солидарность с Вами, мы рядом с Вами, да поможет Вам Аллах в борьбе с врагом, да дарует Вам силы, чтобы Вы оставались честью и гордостью всех мусульман. С верой на то, что победа близка, говорю Вам "Продолжайте, Аллах с вами!". Мы заявляем, что готовы присоединиться к Вам на войне для защиты Вашей страны и приближения победы. Да хранит Вас Аллах! Еще раз заявляем свою солидарность и поддержку с Вами. Да дарует Аллах Вам победы, безопасность, мир и спокойствие".

Председатель Общества офицеров в запасе Турции, генерал-майор в запасе Намик Кямал Чалышкан пишет главе государства из Анкары: "Уважаемый господин Президент, Азербайджанская Республика, являющаяся свободным и независимым государством великого тюркского сообщества, с которым мы имеем единые корни и гордимся этим, является и нашей Родиной, как отмечал общенациональный лидер Гейдар Алиев "Мы - одна нация, два государства". Кроме того, великий лидер Мустафа Кемаль Ататюрк говорил: "Радость Азербайджана - наша радость, горе - наше горе". Армяне, оккупировавшие часть наших земель, включая и Верхний Карабах, несмотря на резолюции Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, продолжают эту оккупацию. Их нечеловечные действия против гражданского населения неприемлемо. Ваша борьба, начатая в последнее время против этой оккупации, агрессии Армении, вдохновляет нас. Уверен, что Вы победите в этой решительной борьбе, положите конец несправедливой оккупации, продолжающейся уже долгие годы, заставите принять мир Армению и ее покровителей, которые не хотят решать конфликт мирным путем. Турецкая Республика и турецкий народ - братья Азербайджана. В данном контексте объявленная нашим правительством воля о поддержке является и волей нашего народа. Как Общество офицеров в запасе Турции мы всегда будем поддерживать Азербайджан. Мы заявляем, что всегда и везде готовы оказать всяческую поддержку Азербайджанской армии. Да упокоит Аллах души шехидов, погибших в этой священной борьбе, раненым желаю исцеления. Выражаю соболезнование всему Вашему народу, примите наше почтение к Вам".

Аян Мамедли пишет из австрийского города Вена: "Дорогой Президент, господин Ильхам Алиев, я, как одна из сотни азербайджанских студентов, в настоящее время получающих образование за рубежом, в далекой Австрии с большим волнением переживаю радость освобождения под Вашим руководством нашей славной Армией от оккупантов священных земель нашего родного Азербайджана. Ежедневно новости о победе, которые я получаю на чужбине, наполняют мое сердце чувством гордости. Каждый успех наших солдат, отважно сражающихся на поле боя, я расцениваю как месть за моих родных, ставших шехидами в Ходжалы. Еще в прошлом году, когда я начинала получать музыкальное образование в Австрийской консерватории, моей заветной мечтой было то, чтобы по возвращении на Родину в качестве полноценного музыканта исполнить первое произведение в колыбели музыки моего края - Шуше. Сегодня я очень рада, потому что остались считанные дни до освобождения Шуши, как и других наших территорий. Выражаю Вам бесконечную благодарность за то, что подарили нам - молодежи и студентам - эту радость и счастье. Хотя в настоящее время мы находимся вдали от Родины, наши сердца бьются в унисон с нашим народом. В эти дни испытаний желаю нашей победоносной армии здоровья и великих побед. Наша любовь и молитвы с вами! Да здравствуют азербайджанцы мира, да здравствует Верховный главнокомандующий, да здравствует родной Азербайджан!".

Председатель Совета депутатов Сумской области Украины Владимир Токарь: "Уважаемый господин Президент, между Украиной и Азербайджаном всегда существовали дружественные и партнерские связи. Как дружественная страна, Азербайджан на международном уровне поддержал и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины в рамках ее общепризнанных границ. Поэтому сегодня, когда Азербайджан ведет справедливую войну, как человек, который долгое время жил в Баку и других городах страны, я поддерживаю Вас и весь азербайджанский народ. Потому, что Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана. Как председатель Совета депутатов Сумской области и как политик, считаю, что конфликт между Азербайджаном и Арменией должен быть урегулирован мирным путем. Категорически осуждаю нарушение Арменией международного права, срыва мирных переговоров и осуществления атак, которые приводят к гибели людей. Желаю, чтобы мирные народы Азербайджана и Украины в самое короткое время избавились от сложных локальных конфликтов, а в наших странах воцарились мир и стабильность".

Жители села Талавери Больнисского района Грузии Байрам Аббасов, Натиг Исрафилов, Хосров Исмаил, Светлана Эйвазова и Наргиз Эйвазова пишут: "Уважаемый господин Президент, хотим обратиться к Вам от имени проживающих в Грузии азербайджанцев и выразить полную поддержку Вашей справедливой борьбы против армянских оккупантов. Азербайджан действует в соответствии с международным правом, требует исполнения резолюций Организации Объединенных Наций об освобождении Карабаха. Карабах - это Азербайджан!".

Фазиль Сафиханов из Гянджи: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий. Хочу выразить Вам благодарность за то, что наша армия добивается больших успехов в освобождении оккупированных азербайджанских земель, освобождая все больше территорий от врагов. Это стало возможным благодаря Вашим усилиям. С гордостью заявляю, что, как гражданин всегда готов выполнить свой священный долг перед государством и Родиной. Я добровольно записался в ряды армии, чтобы пойти на фронт. Но ввиду преклонного возраста меня не подпускают к участию в боях. Господин Верховный главнокомандующий, прошу Вас дать указание, чтобы меня приняли в ряды армии. Мы всегда рядом с Вами, всегда готовы к бою. Я благодарен Вам за все. Да здравствует наша славная армия!".

Из села Беюк Марджанлы Джебраильского района пишет Рауф Мусаев: "Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, хотим выразить Вам глубокую признательность за то, что спустя 27 лет Вы освободили наш родной Джебраил от армянской оккупации. Мы - джебраильцы поддерживаем Вашу дальновидную политику. Принятые Вами решения и Ваша четкая позиция ведут нас к победе. Верим, что под Вашим руководством наша армия одержит новые победу. Уважаемый Верховный главнокомандующий, мы - джебраильцы ждем Вашего приказа, готовы в любой момент воевать за нашу страну. Да здравствует независимый Азербайджан!".

Вынужденная переселенка из Джебраильского района Гюльтекин Махсудова: "Уважаемый господин Президент, в результате Вашей политики наш родной Джебраил освобожден от армянской оккупации. Хочу поблагодарить Вас от имени моей семьи, жителей села Гуйджаг и всех джебраильцев. С нетерпением ждем дня, когда мы вновь воссоединимся с родными местами, которые уже 27 лет находятся под вражеской оккупацией, снова будем дышать этим свежим воздухом, пить кристально чистую воду из наших источников. Сегодня Вы подарили нам новое дыхание, новую жизнь. Мы гордимся Вами и всеми военнослужащими. Да хранит Аллах Вас и наших военнослужащих".

Учащаяся 10 класса полной средней школы номер 32 города Гянджа Ганира Рзазаде: "Уважаемый господин Верховный главнокомандующий, как школьница, я посчитала своим долгом написать Вам. Нас всех очень обрадовала весть об освобождении города Джебраил от оккупации. Хочу, чтобы Вы знали, что бесконечные армянские провокации не устрашают жителей Гянджи, все воодушевлены. Благодаря Вам Азербайджан стал государством, которое сказало свое слово на международной арене. Мы поддерживаем все Ваши инициативы и будем поддерживать их в будущем. Настал момент. Отважная азербайджанская армия - посланники справедливости и права. Для них Карабах это смысл жизни. Естественно, что подлые армянские наемники не способны победить храбрых азербайджанских солдат. Смерть тысяч наших шехидов не должна остаться на земле. Слезы матерей шехидов не должны быть пролиты зря. Только после того, как наши земли будут возвращены, души шехидов обретут покой. Братские Турция и Пакистан морально поддерживают наше государство и народ. Их поддержка бесконечна. Наша семья благодарна за то, что Вы наш Президент. Наши успехи и победы будут длиться вечно. Азербайджанская армия непобедима. Карабах наш. Карабах - это Азербайджан".

Вынужденный переселенец из Кяльбаджарского района Вюсал Мусалы: "Уважаемый господин Президент, да хранит Вас Аллах. Пусть преумножится число поддерживающих нас стран, таких, как Турция в лице верного друга Реджепа Тайипа Эрдогана. В эти дни Вы в очередной раз оправдали ожидание народа. Как сын шехида, я поддерживаю Вашу решительную позицию в освобождении наших земель и готов пожертвовать жизнью ради этого. Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!".

Жительница города Губа Гюльнара Маджлумова пишет: "Уважаемый господин Президент, мы давно ждали освобождения наших земель. Будучи работником образования, могу уверенно сказать, что благодаря Вашей успешной политике мы находимся в преддверии Победы. Благодарю за это Вас и нашу отважную армию. Поздравляю Вас и наш народ с победой над врагом. Да здравствует великий Азербайджан и господин Верховный главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!".

Санан Амиров из села Миникенд Лачинского района: "Доблестный, уважаемый Верховный Главнокомандующий, поздравляем Вас с освобождением от врага наших территорий под Вашим мудрым и решительным руководством, а также с победой, вызывающей у нас чувство гордости. Уверены, что в ближайшее время мы будем праздновать окончательную победу. Каждый из нас, весь народ с Вами. Мы готовы сражаться до последней капли крови за освобождение нашей Родины от врага. Для этого мы уже обратились в качестве добровольцев. Уважаемый наш Президент, как мудрый лидер Вы написали славные страницы в историю нашего государства, народа. Эта словная война, которую Вы ведете под своим доблестным руководством, освободит земли нашей Родины от врага, а также станет достойным ответом на сделанное против нас за последние 200 лет нашими коварными соседями армянами, их оккупационной политике и действиям. Дорогой наш лидер, в условиях глобальных, социально-политических сложностей желаем Вам новых успехов в Вашей борьбе за справедливость. Карабах принадлежит Азербайджану! Победа будет за нами! Мы очень верим в нашего руководителя, всегда с Вами. Гордимся Вами и нашей отважной Армией".

Севиндж Бахадурлу из села Герене Бардинского района: "Господин Президент, от имени коллектива полной средней школы села Алпоут Бардинского района хочу сказать, что на этом сланом пути к победе мы рядом с Вами и всегда будем поддерживать Вас. Да хранит Всевышний Вас, нашу Армию, народ. Азербайджан счастливая страна, потому что у него есть мощная армия, которую возглавляет дальновидный Верховный Главнокомандующий. Наш дорогой Президент, наша мечта, цель - идти вместе с Вами, нашей Армией вперед к победе. Верим, что благодаря Вашей и гордой нашей Армии политике наши оккупированные территории в скором времени будут возвращены, а наш трехцветный флаг будет развеваться в Карабахе".

Житель Товузского района Рамин Галандаров: "Многоуважаемый господин Президент, мы - молодежь Товузского района от всего сердца одобряем, поддерживаем Ваш приказ нашей славной Армии, доблестным солдатам о контрнаступлении для освобождения Карабаха от врага. Мы все как один готовы присоединится к борьбе против коварного врага как Ваш солдат. Господин Верховный Главнокомандующий, молодежь Товуза готова принять участие в освобождении под Вашей непоколебимой политикой, стойкой волей и руководством находящегося около 30 лет под вражески гнетом Карабаха. Желаем нашей Армии успехов".

Эльвин Гулиев из села Сарханлы Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики: "Уважаемый Президент, господин Верховный Главнокомандующий, выражаю Вам глубокую признательность за то, что Вы с помощью Всевышнего подарили нам радость победы, искренне поздравляем Вас с этими победами. Достижение этой победы является наглядным примером Вашей продуманной политики, дальновидности. В борьбе за справедливость вы верим в Вас как Верховного Главнокомандующего. Как сын своей Родины я с нетерпением жду Вашего приказа, чтобы пожертвовать собой за свободу. Да хранит Вас Аллах. Мы рядом с Вами. У нас есть одна Родина - Азербайджан. Есть один лозунг - Карабах принадлежит Азербайджану!".

Самир Ханалиев из Шамахинского района: Уважаемый Президент, господин Верховный Главнокомандующий, в эти дни сердца всех нас переполнены гордостью. И я не могу описать словами радость, которая меня переполняет. От гордости не могу сдержать слез. Вы наш мудрый, дальновидный лидер. Народ как всегда тесно сплотился вокруг Вас, верит в Вас. Победа будет за нами. Господин Верховный Главнокомандующий, под Вашим командованием наша славная Армия Иншаллах водрузит наш священный трехцветный флаг в Карабахе. Мы очень радуемся победе нашей Армии. Выражаем Вам глубокую признательность за то, что благодаря Вам мы испытали радость победы. Желаю Вам, нашей славной Армии еще больших успехов, побед. Да поможет Вам Аллах. Да хранит Вас, наш народ и армию Аллах".

Самир Рагимов из города Загатала: "Уважаемый и дорогой Президент, достигнутые в последние дни ВС Азербайджана большие успехи радуют наш народ. Азербайджанцы со всего мира верят, что под Вашим руководством наша Армия полностью освободит от оккупации все наши оккупированные территории. Желаем нашей Армии на этом священном пути успехов. Да ниспошлет Вам Аллах долголетия, здоровья. Мы всегда рядом с Вами. Да хранит Вас Аллах".

Житель Газахского района Ульви Зейналов: Уважаемый господин Президент, господин Верховный Главнокомандующий, Ваша решительная, мудрая и смелая политика всегда ведет народ Азербайджана к успешному будущему, блестящей победе. Молодежь Газаха тесно сплотилась вокруг Вас и нашей Армии. Мы поддерживаем каждый Ваш шаг в направлении светлого будущего нашего народа. Мы с нетерпением ждем известия об освобождении под Вашим руководством земель Азербайджана - Нагорного Карабаха, в том числе прилегающих к нему 7 районов от вражеского гнета. Господин Верховный Главнокомандующий, Вы останетесь в истории как полководец, который обеспечил территориальную целостность Азербайджана, освободил наши исконные земли, Нагорный Карабах. Уверены, что будущее поколение встретиться с этим выражением в учебниках по новейшей истории. Благодарим Вам за то, что вы подарили эту радость молодежи Азербайджана. Мы гордимся Вами. Да хранит Вас Всевышний".

Халид Алиев из села Суговушан Сабирабадского района: "Уважаемый господин Президент, в борьбе, идущей в эти дни за Карабах, мы рядом с Вами. Хочу заявить, что мы полностью поддерживаем Вашу политику и каждый Ваш шаг. Господин Верховный главнокомандующий, наша армия, укрепленная Вашей политической волей, любовью к народу, с большим воодушевлением проводит успешные операции, одерживает победы. Верю, что эти победы будут устойчивыми, мы продолжим нашу борьбу до тех пор, пока последний армянский солдат не покинет наши земли. Благодарю Вас за каждый ваш шаг, за каждый достигнутый успех. Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!".

Гивами Джавадов из город Сумгайыт: "Господин Верховный главнокомандующий, под Вашим руководством наша Армия завершает 30-летнюю оккупацию и освобождает азербайджанские земли от коварных врагов. Сейчас наши храбрые солдаты пишут новую историю. Сегодня народ сплочен вокруг Вас в единый кулак, гордится Вами. Мы поддерживаем Вашу целенаправленную политику, одобряем каждый Ваш шаг. Иншаллах, в ближайшие дни в наших освобожденных районах и селах будет развеваться трехцветный флаг Азербайджана. От своего имени и от имени членов моей семьи очень Вам благодарен. Мы всегда рядом с Вами. да ниспошлет Аллах Вам долгих лет жизни, здоровья".

Доцент из города Баку Давид Насибов: "Уважаемый господин Президент, освобождение победным маршем нашей армией в течение недели от лицемерных, коварных армян, которые в течение 30 лет держат под оккупацией наши земли, со своими сторонниками продлевают время под предлогом ложных мирных переговоров, но которые никогда не думали возвращать наши земли ни при каких обстоятельствах, вызывает в наших сердцах чувство гордости. Мы верим, что этот победный марш будет продолжаться до конца. Ваши выступления, справедливые, логичные и резкие ответы им и их покровителям еще раз убеждают нас в этом. Поверьте, весь наш народ пребывает в воодушевлении, никакие трудности не могут сокрушить этот дух нашего народа. Наш народ будет Вам благодарен до конца жизни. Желаем победы славной Азербайджанской армии, нашему народу под Вашим руководством. Мы живем с большой уверенностью, что наш трехцветный флаг будет развеваться во всех наших оккупированных районах, селах".

Юсиф Керимли из города Шеки: "Уважаемый господин Президент, мне 9 лет. Я ученик 4а класса полной школы номер 11 города Шеки. Я играю в шахматы с 5 лет. Несмотря на то, что мне 9 лет, я 4 раза поднимал наш славный флаг на чемпионатах мира и Европы. Я и моя семья каждый день со слезами радости смотрим наши победные шествия, начатые в настоящее время в Карабахе. Иншаллах, наш прекрасный флаг скоро будет развеваться в Карабахе и семи оккупированных районах. Я полностью в этом уверен. Сегодня моему отцу исполняется 34 года. Освобождение Суговушана от оккупации стало большим подарком для моего отца. Выражаем Вам и всем нашим военнослужащим благодарность за это. Мы, спортсмены с Вами в этой справедливой борьбе. Карабах - это Азербайджан! Уверены, что мы вернемся на наши земли под Вашим командованием".

Акиф Насиров из села Болади Лянкяранского района: "Уважаемый господин Президент, сердечно поздравляю Вас с успехами на фронте. Желаю Вам еще больших успехов на этом славном и справедливом пути. Вы наш источник силы и гордости. В результате Вашего неустанной деятельности сегодня могущественная Азербайджанская армия с большим достоинством выполняет свою миссию. Азербайджанский народ гордится Вами и стоит за Вами. С освобождением оккупированных земель прошу Милли Меджлис Азербайджанской Республики присвоить Вам звание "Национального героя Азербайджана". Еще раз поздравляю Вас и наш народ".

Анар Гулиев из Мингячевира: "Уважаемый господин Президент, как гражданин Азербайджана, я горжусь Вами! Сегодня мой день рождения. Вы преподнесли мне самый большой подарок - освободили город Джебраил. Я благодарен Вам и нашей армии за это. Мы всегда поддерживали проводимую Вами внутреннюю и внешнюю политику. Азербайджанский народ с вами. Мы с нетерпением ожидаем от Вас радостную весть! Да здравствует Азербайджан и его славная армия! Да здравствует народ Азербайджана!"

Гянджинец Ровшан Аббасов пишет: "Уважаемый господин Президент, выражаю признательность за операции, проводимые азербайджанской армией против армянских фашистов, и за Ваши великолепные выступления. На мой взгляд, мы на финишной прямой долгого пути. Проводимая Вами за минувшие годы прекрасная работа по оснащению Азербайджанской армии и Ваша решительная позиция возвращают нам Карабах. Дай Бог, уже совсем скоро наш трехцветный флаг будет развеваться в Шуше. Да Хранит Вас Всевышний!"

Алирза Гусейнов из села Гаратепе Сабирабадского района: "Уважаемый господин Президент, уважаемый Верховный главнокомандующий, поздравляю Вас, Мехрибан ханум Алиеву и всех азербайджанцев мира с освобождением наших исторических земель - Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов, являющихся неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Выражаю вам, лидеру азербайджанского народа и Верховному Главнокомандующему безграничную признательность за победы, дарованные нам в этом священном и правом деле. Проводимая Вами политика - достойное продолжение политики Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и единственный путь, ведущий Азербайджан к светлому будущему".

Рашад Абдулла из города Ширван: "Господин Верховный главнокомандующий! Победы, одерживаемые с 27 сентября под Вашим командованием во имя возвращения наших исконных земель, вызывают гордость в каждом гражданине Азербайджана и вдохновляют нас, еще теснее сплотившись вокруг Вас, относиться к своей деятельности более тщательно и внимательно. Молю Всевышнего ниспослать Вам крепкого здоровья и терпения! Мы, рядовые граждане, сплочены вокруг Вас в тактических шагах, предпринимаемых под Вашим руководством. Мы, солдаты, готовы к исполнению любого Вашего приказа. Всецело поддерживаем Вас в Вашей деятельности по обеспечению территориальной целостности и экономического развития Азербайджана, завещанного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Гордимся тем, что можем внести посильный вклад в совместную с Вами работу. Радость от возвращения наших исконных земель, счастье победы вселяют в нас желание жить и творить. Все это побуждает нас, сплотившись вокруг Вас в единый кулак, более плодотворно трудиться и повышает нашу гражданскую ответственность. Выражаем Вам и первой леди Мехрибан Алиевой глубокую признательность за Вашу неустанную деятельность во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана, развития нашей государственности и экономики. Да ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья и долгих лет жизни. Благодарим Вас! Уверены, Вы знаете, что вместе мы сильнее. Большое спасибо".

Житель Низаминского района города Баку Севда Абузерли: "Наш дорогой Президент Ильхам Алиев, нас весьма радуют успехи на фронте. Вот уже несколько дней, как мои дети настойчиво просят меня написать Вам письмо. Я говорила им, что отправлю Вам письмо в день победы. Поговорив сегодня с родителями, считаю своим долгом передать Вам от их имени безграничную веру в Вас и доверие. Дорогой Президент, я верю в Вас и нашу бравую армию. Хочу выразить Вам искренние пожелания моих детей. Моя дочь Дунай просила передать Вам, что радовалась и ликовала, слушая Ваше выступление на телеканале "Россия-1". Мой старший сын, Атилла с нетерпением ждет дня, когда в Ханкенди - резиденции хана будет развеваться наш флаг. А мой десятилетний сын Алтай с малых лет мечтает служить в рядах армии под Вашим командованием. Мы поддерживаем Вас и нашу славную армию!

Ты вечным светом осиян,

И нам единый жребий дан,

Азербайджан, Азербайджан!

Жительница Балакенского района Хаджай Гафарова: "Уважаемый господин Президент, я искренне, всем сердцем поддерживаю Вас. Меня, как и любого гражданина Азербайджана, радуют хорошие вести, ставшие следствием принятых Вами верных решений. Мы преисполнены веры и доверия к Вам. Отстаивание территориальной целостности Азербайджанской Республики является результатом Вашей глубокой стратегии и верных политических решений. Мы, представители молодежи, всецело поддерживаем Вас и неизменно рядом с Вами. Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!"

Маил Гусейнов из села Аманкенд Билясуварского района: "Многоуважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, азербайджанский народ неизменно с Вами в борьбе против армянских оккупантов. Достойный ответ нашей армии вражеским силам переполняет гордостью мое сердце, как и любого азербайджанца. Господин Президент, в настоящее время двое моих детей сражаются на фронте. Мой старший сын был участником апрельских боев, получил ранение и теперь вновь участвует в военных действиях. Правое дело всегда обернется победой. Желаю Вам и азербайджанскому народу победы, новых триумфов. Да поможет Всевышний Вам и нашей армии в этом правом деле. Народ и армия едины. Вместе мы сила!"