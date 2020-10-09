В Джебраиле, на месте снесенных армянами исторических памятников, осуществлялись сельскохозяйственные работы - ФОТО
В результате военной агрессии Армении в городе Джебраил, который был под оккупацией 27 лет, разрушены исторические и культурные памятники, принадлежащие азербайджанскому народу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Изображения, полученные по спутнику "Azersky", распространило ОАО "Азеркосмос".
По информации, на этих территориях осуществлялась незаконная экономическая деятельность и сельскохозяйственные работы.
Эта деятельность Армении, противоречащая международному праву, продолжается и на других оккупированных территориях Азербайджана.
Спутник "Azersky" каждый день прослеживает эту деятельность. Информация, полученная в результате мониторингов, доносится до мировой общественности.
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