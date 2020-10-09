В Джебраиле, на месте снесенных армянами исторических памятников, осуществлялись сельскохозяйственные работы

В результате военной агрессии Армении в городе Джебраил, который был под оккупацией 27 лет, разрушены исторические и культурные памятники, принадлежащие азербайджанскому народу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изображения, полученные по спутнику "Azersky", распространило ОАО "Азеркосмос".

По информации, на этих территориях осуществлялась незаконная экономическая деятельность и сельскохозяйственные работы.

Эта деятельность Армении, противоречащая международному праву, продолжается и на других оккупированных территориях Азербайджана.

Спутник "Azersky" каждый день прослеживает эту деятельность. Информация, полученная в результате мониторингов, доносится до мировой общественности.