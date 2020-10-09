Армения использует оружие запрещенное Женевской конвенцией

При проведении оперативно-поисковых работ на территории Физулинского района специальные мобильные оперативные группы Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) 8 октября нашли 122-миллиметровый дымовой снаряд D-4, начиненный 3,6 кг белого фосфора (Р-4), выпущенный вооруженными силами Армении, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ANAMA.

Применение таких снарядов в отношении гражданского населения и объектов запрещено требованиями международного гуманитарного права.

С 27 сентября по 8 октября ANAMA на основании 333 сигналов (оперативных вызовов) осуществила 313 оперативных и неотложных оперативных выездов.

Были осмотрены территории домов и приусадебных участков в Агдамском, Агдашском, Агджабединском, Бардинском, Бейлаганском, Билясуварском, Джабраильском, Геранбойском, Нафталанском, Физулинском, Тертерском, Шамкирском, Гаджигабульском, Зардабском районах, на территории городов Гянджа и Мингячевир, вблизи нефтепровода, на территории Минягчевирской ТЭС, вблизи Южнокавказского трубопровода, на посевных площадях, пастбищах, вдоль дорог, в лесных массивах, школах.

В результате было обнаружено 73 неразорвавшихся боеприпасов, 598 малых бомб, 6 метеорологических радиопеленгаторов, используемых в военных целях, 2 дрона-камикадзе (обезврежены), 2 ракетные микросхемы и части 100 разорвавшихся ракет.