Минобороны Азербайджана об уничтоженной и захваченной технике ВС Армении

Вчера в течение дня и минувшей ночью точным огнем в целом было уничтожено 13 танков Т-72, 2 БТР, 4 единицы реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 2 единицы самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация", 3 гаубицы Д-30, 2 радарные системы и большое количество автомобильной техники противника, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В результате операции, проведенной на одном из направлений фронта, 6 танков Т-72 из состава 49-й танковой бригады вооруженных сил Армении были захвачены в полном рабочем состоянии.