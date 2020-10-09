ВС Армении бегут из Ханкенди

Из Ханкенди эвакуируется личный состав воинских частей ВС Армении, понесших большие потери в результате ударов азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в результате артиллерийских ударов по одной из воинских частей в Ханкенди уничтожено большое количество военнослужащих армянской армии, есть раненые.