https://news.day.az/politics/1277979.html ВС Армении бегут из Ханкенди
ВС Армении бегут из Ханкенди
Из Ханкенди эвакуируется личный состав воинских частей ВС Армении, понесших большие потери в результате ударов азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Сообщается, что в результате артиллерийских ударов по одной из воинских частей в Ханкенди уничтожено большое количество военнослужащих армянской армии, есть раненые.
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