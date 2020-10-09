Уничтожены полковник, подполковник и майор ВС Армении
Азербайджанская армия уничтожила полковника, подполковника и майора ВС Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Минобороны, в ходе вчерашней военной операции и огневого удара Азербайджанской Армии было разрушено здание штаба 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении.
В результате обстрелов был тяжело ранен находящийся в здании начальник штаба 10-й горнострелковой дивизии полковник Самвел Григорян, погибли начальник артиллерии полка подполковник Арман Дермеян и большое количество военнослужащих.
Кроме того, армянские СМИ сообщили об уничтожении майора Давида Арзуманяна.
Согласно информации, уничтоженный майор прибыл в оккупированные территории Азербайджана из Сирии неделю назад.
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