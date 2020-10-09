Флаг Азербайджана развевается на освобожденных территориях Джебраильского района

Министерство обороны Азербайджана распространило видео из Джебраильского района, освобожденного от оккупации. Как видно, флаг Азербайджана развевается на освобожденных территориях.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.