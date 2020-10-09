https://news.day.az/politics/1277983.html Флаг Азербайджана развевается на освобожденных территориях Джебраильского района - ВИДЕО
Флаг Азербайджана развевается на освобожденных территориях Джебраильского района - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана распространило видео из Джебраильского района, освобожденного от оккупации. Как видно, флаг Азербайджана развевается на освобожденных территориях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.
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