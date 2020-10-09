https://news.day.az/politics/1277996.html ВС Армении обстреливают Физулинский район из ракет и артиллерии - ранены три мирных жителя
ВС Армении обстреливают Физулинский район из ракет и артиллерии - ранены три мирных жителя
Начиная с 8 часов утра, вооруженные силы Армении подвергают интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу с различных направлений Физулинский район Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Около 9 часов утра в результате попадания снаряда в жилой дом были ранены и госпитализированы три жителя села Карабах Физулинского района - Асадов Самир Идаят оглу (1982), Ибрагимов Низами Джафар оглу (1958) и Аббасов Алман Энвер оглу (1968). Дому нанесен крупный ущерб.
Сотрудники прокуратуры осуществляют все следственно-оперативные меры, возможные в боевых условиях.
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