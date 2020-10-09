ВС Армении обстреливают Физулинский район из ракет и артиллерии

Начиная с 8 часов утра, вооруженные силы Армении подвергают интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу с различных направлений Физулинский район Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Около 9 часов утра в результате попадания снаряда в жилой дом были ранены и госпитализированы три жителя села Карабах Физулинского района - Асадов Самир Идаят оглу (1982), Ибрагимов Низами Джафар оглу (1958) и Аббасов Алман Энвер оглу (1968). Дому нанесен крупный ущерб.

Сотрудники прокуратуры осуществляют все следственно-оперативные меры, возможные в боевых условиях.