Азербайджан может объявить Роберта Кочаряна в международный розыск

"Азербайджан поддерживает мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил и Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев. Но для этого оккупационные силы должны покинуть территорию Азербайджана, Армения должна представить Минской группе ОБСЕ, международным посредникам график последовательности вывода оккупационных войск из регионов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на брифинге в Милли Меджлисе сказал член Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Низами Сафаров.

Комментируя информацию о том, что бывший президент Армении Роберт Кочарян перевозит на оккупированные территории оружие и боеприпасы, Н.Сафаров отметил, что в соответствии с нормами международного права, лиц, совершающих такие действия, объявляют в розыск по линии Интерпола.