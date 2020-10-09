https://news.day.az/politics/1278016.html Армянский вандализм: Разрушенные религиозные и исторические памятники, города и села, превратившиеся в развалины - ФОТО
Армянский вандализм: Разрушенные религиозные и исторические памятники, города и села, превратившиеся в развалины - ФОТО
Разрушенные исторические памятники, мечети, кладбища, города и села, превратившиеся в развалины... Следы армянского вандализма можно встретить на каждом шагу на оккупированных вооруженными подразделениями Армении азербайджанских территориях.
Как передает Day.Az, в представленных АЗЕРТАДЖ фотографиях наглядно отражены зверства, учиненные армянами на оккупированных землях.
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