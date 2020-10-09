Армянский вандализм: Разрушенные религиозные и исторические памятники, города и села, превратившиеся в развалины

Разрушенные исторические памятники, мечети, кладбища, города и села, превратившиеся в развалины... Следы армянского вандализма можно встретить на каждом шагу на оккупированных вооруженными подразделениями Армении азербайджанских территориях.

Как передает Day.Az, в представленных АЗЕРТАДЖ фотографиях наглядно отражены зверства, учиненные армянами на оккупированных землях.