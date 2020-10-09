https://news.day.az/politics/1278018.html Армения поставила под удар переговорный процесс - депутат Севиль Микаилова на "TRT Arab" - ВИДЕО
Армения поставила под удар переговорный процесс - депутат Севиль Микаилова на "TRT Arab" - ВИДЕО
Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу "TRT Arab" в связи с провокациями Армении против Азербайджана и обострением ситуации на линии фронта.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Микаилова подчеркнула, что Армения обстреливает гражданское население Азербайджана.
"Армянская сторона поставила под удар переговорный процесс", - сказала депутат.
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