Армения поставила под удар переговорный процесс

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу "TRT Arab" в связи с провокациями Армении против Азербайджана и обострением ситуации на линии фронта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Микаилова подчеркнула, что Армения обстреливает гражданское население Азербайджана.

"Армянская сторона поставила под удар переговорный процесс", - сказала депутат.