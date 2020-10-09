Спутники ясно показывают ракетный обстрел Армении по мирным жителям Азербайджана

"Азербайджанские города подвергаются ракетному обстрелу не только с оккупированных территорий, но и с территории Армении. В наши дни в этом легко можно убедиться с помощью военно-космических средств".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на брифинге в Милли Меджлисе сказал член Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Низами Сафаров.

Он отметил, что контрнаступление, предпринятое под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, направлено на восстановление территориальной целостности и обеспечение суверенитета Азербайджана. Член комитета подчеркнул, что Азербайджан соблюдает требования Женевской Конвенции: "В ходе контрнаступления Азербайджан не обстреливает гражданские объекты и граждан, а Армения обстреливает граждан, в том числе расположенные далеко от линии фронта Гянджу, Барду, Мингячевир, где распожено крупное водохранилище. Нанесение ударов по Мингячевирскому водохранилищу может создать угрозу для всего региона".

Н.Сафаров сказал, что Армения использует запрещенное оружие, кассетные бомбы: "Именно из такого оружия обстреливают Гянджу и другие населенные пункты Азербайджана".