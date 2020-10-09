Российские и азербайджанские эксперты обсудили пути восстановления диалога в Карабахе

Ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, руководитель Каспийского экспертного клуба, заместитель генерального директора АМИ Trend Гюльнара Мамедзаде и директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, в рамках информационно-аналитической программы "Война и мир" приняли участие в видеомосте между Москвой и Баку, поговорили о том, как может быть восстановлен дипломатический диалог между сторонами нагорно-карабахского конфликта.

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