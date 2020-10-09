Последствия армянского обстрела Барды

Армянские вооруженные силы продолжают обстрел населенных пунктов Азербайджана, сообщает  Day.Az.

В результате массированного артиллерийского обстрела ВС Армении по гражданским объектам и домам Бардинского района нанесен крупный ущерб. Ракетный обстрел по району нанес серьезный ущерб десяткам домов, объектов и автомобилям.

Представляем вниманию снятые видеокадры.