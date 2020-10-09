https://news.day.az/politics/1278033.html Последствия армянского обстрела Барды - ВИДЕО
Последствия армянского обстрела Барды - ВИДЕО
Армянские вооруженные силы продолжают обстрел населенных пунктов Азербайджана, сообщает Day.Az.
В результате массированного артиллерийского обстрела ВС Армении по гражданским объектам и домам Бардинского района нанесен крупный ущерб. Ракетный обстрел по району нанес серьезный ущерб десяткам домов, объектов и автомобилям.
Представляем вниманию снятые видеокадры.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре